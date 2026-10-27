Nissan Motor Aktie

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WKN: 877365 / ISIN: US6547444082

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nissan Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nissan Motor wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,034 USD je Aktie gegenüber -0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 19,53 Milliarden USD gegenüber 19,48 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,157 USD je Aktie, gegenüber -2,030 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 80,49 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 79,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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