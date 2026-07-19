Erste Schätzungen: Nissan Motor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nissan Motor gibt voraussichtlich am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -11,515 JPY. Im Vorjahresquartal waren -33,150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3.020,78 Milliarden JPY – ein Plus von 11,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nissan Motor 2.706,91 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,96 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum -152,580 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12.591,12 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 12.007,89 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at