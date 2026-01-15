Erste Schätzungen: Nisshin Seifun Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nisshin Seifun Group wird voraussichtlich am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 42,91 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nisshin Seifun Group 34,21 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,57 Prozent auf 225,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 217,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 116,53 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 117,33 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 865,18 Milliarden JPY, gegenüber 851,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at