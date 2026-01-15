Nisshin Seifun Group Aktie

Nisshin Seifun Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859590 / ISIN: JP3676800000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nisshin Seifun Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nisshin Seifun Group wird voraussichtlich am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 42,91 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nisshin Seifun Group 34,21 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,57 Prozent auf 225,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 217,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 116,53 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 117,33 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 865,18 Milliarden JPY, gegenüber 851,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nisshin Seifun Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nisshin Seifun Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nisshin Seifun Group Inc. 10,60 0,95% Nisshin Seifun Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen