Erste Schätzungen: Nisshin Seifun Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nisshin Seifun Group lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 31,41 JPY. Dies würde einer Verringerung von 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nisshin Seifun Group 40,11 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 219,23 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nisshin Seifun Group einen Umsatz von 215,36 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 144,19 JPY im Vergleich zu 113,33 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 884,50 Milliarden JPY, gegenüber 865,00 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at