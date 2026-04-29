Erste Schätzungen: Nisshin Seifun Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nisshin Seifun Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 27,11 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,18 Prozent erhöht. Damals waren 14,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 209,32 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 204,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 111,58 JPY, gegenüber 117,33 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 863,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 851,49 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at