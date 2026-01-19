Erste Schätzungen: Nissin Food Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nissin Food Products lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 47,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissin Food Products noch ein Gewinn pro Aktie von 48,79 JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 210,80 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 204,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 160,74 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 184,41 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 789,15 Milliarden JPY, gegenüber 776,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at