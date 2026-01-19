Nissin Food Products Aktie

Nissin Food Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858470 / ISIN: JP3675600005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nissin Food Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nissin Food Products lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 47,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nissin Food Products noch ein Gewinn pro Aktie von 48,79 JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 210,80 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 204,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 160,74 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 184,41 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 789,15 Milliarden JPY, gegenüber 776,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nissin Food Products Co LtdShs

mehr Nachrichten