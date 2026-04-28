Nissin Food Products Aktie
WKN: 858470 / ISIN: JP3675600005
|
28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nissin Food Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nissin Food Products stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,09 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,08 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Nissin Food Products im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 203,39 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,67 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 163,46 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 184,41 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 789,93 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 776,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissin Food Products Co LtdShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nissin Food Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Nissin Food Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Nissin Food Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Nissin Food Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nissin Food Products Co LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Nissin Food Products Co LtdShs
|15,20
|2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.