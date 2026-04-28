Erste Schätzungen: Nissin Food Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nissin Food Products stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,09 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,08 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Nissin Food Products im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 203,39 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,67 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 163,46 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 184,41 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 789,93 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 776,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at