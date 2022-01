Erste Schätzungen: Nissin Food Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nissin Food Products lässt sich voraussichtlich am 03.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nissin Food Products die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 89,32 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nissin Food Products ein EPS von 137,34 JPY je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 143,17 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,73 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 314,27 JPY, gegenüber 391,94 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 556,86 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 506,11 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at