Nissin Food Products Aktie

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WKN: 858470 / ISIN: JP3675600005

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nissin Food Products präsentiert Quartalsergebnisse

Nissin Food Products präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 36,87 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Nissin Food Products einen Gewinn von 38,37 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 189,84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 169,09 JPY im Vergleich zu 157,33 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 846,48 Milliarden JPY, gegenüber 788,13 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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