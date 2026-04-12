Nitto Denko Aktie

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WKN: 862930 / ISIN: JP3684000007

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nitto Denko öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nitto Denko wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 46,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nitto Denko noch ein Gewinn pro Aktie von 40,90 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nitto Denko nach den Prognosen von 7 Analysten 239,71 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 235,59 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 198,07 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 195,74 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1.027,79 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1.013,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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