Nitto Denko Aktie
WKN: 862930 / ISIN: JP3684000007
|
13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nitto Denko stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nitto Denko wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 95,85 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nitto Denko ein EPS von 45,68 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 255,55 Milliarden JPY gegenüber 246,19 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 209,87 JPY aus. Im Vorjahr waren 197,20 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1.066,84 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.028,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nitto Denko Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nitto Denko stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Nitto Denko legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: Nitto Denko öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Ausblick: Nitto Denko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)