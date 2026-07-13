Erste Schätzungen: Nitto Denko stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nitto Denko wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 95,85 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nitto Denko ein EPS von 45,68 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 255,55 Milliarden JPY gegenüber 246,19 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 209,87 JPY aus. Im Vorjahr waren 197,20 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1.066,84 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.028,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at