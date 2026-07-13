Erste Schätzungen: Nitto Denko stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nitto Denko gibt voraussichtlich am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,598 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nitto Denko 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,70 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,31 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,69 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,82 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at