Nitto Denko Aktie

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WKN DE: A0JC64 / ISIN: US6548022069

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nitto Denko vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nitto Denko gibt voraussichtlich am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass Nitto Denko für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,346 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,85 Milliarden USD gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 6,92 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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