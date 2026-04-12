Nitto Denko Aktie

Nitto Denko für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JC64 / ISIN: US6548022069

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nitto Denko zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nitto Denko lädt voraussichtlich am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,294 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie, gegenüber 1,28 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 6,50 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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