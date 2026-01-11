Erste Schätzungen: Nitto Denko zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nitto Denko öffnet voraussichtlich am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,44 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 40,92 JPY erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 258,86 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 194,33 JPY, während im vorherigen Jahr noch 195,74 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.007,77 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.013,88 Milliarden JPY waren.

