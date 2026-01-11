Erste Schätzungen: Nitto Denko zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nitto Denko gibt voraussichtlich am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,324 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,69 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,28 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 6,56 Milliarden USD, gegenüber 6,65 Milliarden USD im Vorjahr.

