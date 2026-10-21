Erste Schätzungen: NittoBoseki gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NittoBoseki wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 30,54 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NittoBoseki 20,50 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,46 Prozent auf 35,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 124,36 JPY im Vergleich zu 229,47 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 145,02 Milliarden JPY, gegenüber 118,23 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at