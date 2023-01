Erste Schätzungen: NittoBoseki legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NittoBoseki wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass NittoBoseki für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,100 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 68,35 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 22,11 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 206,99 JPY, gegenüber 168,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 91,59 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 84,05 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at