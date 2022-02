Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Niu Technologies (A) (spons ADRs) präsentiert in der voraussichtlich am 07.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,580 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 20,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,730 CNY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 909,3 Millionen CNY – ein Plus von 35,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Niu Technologies (A) (spons ADRs) 672,0 Millionen CNY erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 CNY im Vergleich zu 2,14 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,60 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,44 Milliarden CNY.

