Niu Technologies Aktie
WKN DE: A2N7LN / ISIN: US65481N1000
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01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Niu Technologies (A) (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Niu Technologies (A) (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,146 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,65 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 236,7 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,395 CNY im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,18 Milliarden CNY, gegenüber 599,3 Millionen CNY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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