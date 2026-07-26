Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Niu Technologies (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Niu Technologies (A) (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,18 Milliarden CNY für Niu Technologies (A) (spons ADRs), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 173,6 Millionen USD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,389 CNY, wohingegen im Vorjahr noch -0,070 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,37 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 599,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at