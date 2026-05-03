Niu Technologies Aktie

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WKN DE: A2N7LN / ISIN: US65481N1000

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03.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Niu Technologies (A) (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Niu Technologies (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,433 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 917,8 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 93,7 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,070 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,35 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 599,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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