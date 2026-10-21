Nivika Fastigheter AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C8YA / ISIN: SE0017083272
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nivika Fastigheter Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nivika Fastigheter Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,00 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nivika Fastigheter Registered B 1,16 SEK je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 214,5 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 194,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,59 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,67 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 872,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 789,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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