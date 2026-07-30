NKT Aktie

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WKN: 861226 / ISIN: DK0010287663

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30.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NKT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NKT gibt voraussichtlich am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,01 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,72 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 928,8 Millionen EUR, was einem Umsatz von 7,05 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,92 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 36,57 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,74 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 26,61 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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