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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NKT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NKT präsentiert in der voraussichtlich am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen, dass NKT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,96 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 988,3 Millionen EUR betragen, verglichen mit 6,99 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 EUR im Vergleich zu 36,57 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 3,74 Milliarden EUR, gegenüber 26,61 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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