NKT Aktie

NKT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861226 / ISIN: DK0010287663

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NKT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NKT wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,800 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NKT ein EPS von 7,46 DKK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 872,0 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,64 Milliarden DKK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,05 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 45,50 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,59 Milliarden EUR, gegenüber 24,26 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NKT

mehr Nachrichten