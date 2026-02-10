Erste Schätzungen: NKT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NKT wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,800 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NKT ein EPS von 7,46 DKK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 872,0 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,64 Milliarden DKK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,05 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 45,50 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,59 Milliarden EUR, gegenüber 24,26 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at