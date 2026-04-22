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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: nLIGHT legt Quartalsergebnis vor

nLIGHT wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,084 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei nLIGHT noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 39,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 72,1 Millionen USD gegenüber 51,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,313 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 284,0 Millionen USD, gegenüber 261,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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