Erste Schätzungen: nLIGHT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

nLIGHT wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,141 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll nLIGHT in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 78,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 61,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,524 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,470 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 307,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 261,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at