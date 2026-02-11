nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: nLIGHT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
nLIGHT lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,116 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte nLIGHT noch -0,510 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 61,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 76,7 Millionen USD gegenüber 47,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,218 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 256,8 Millionen USD, gegenüber 198,6 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
