nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: nLIGHT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
nLIGHT wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,047 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,140 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,13 Prozent auf 68,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,498 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 305,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 261,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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