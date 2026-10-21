NMI a Aktie

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WKN DE: A1W8UB / ISIN: US6292093050

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NMI A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NMI A veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,30 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NMI A ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NMI A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 159,2 Millionen USD im Vergleich zu 178,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 632,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 706,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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