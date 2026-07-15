Erste Schätzungen: NMI A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NMI A lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,28 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,79 Prozent erhöht. Damals waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NMI A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 156,3 Millionen USD im Vergleich zu 173,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 629,0 Millionen USD, gegenüber 706,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at