26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NMI A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NMI A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NMI A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 152,7 Millionen USD – ein Minus von 8,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NMI A 166,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,90 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,43 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 602,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 651,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

