NMI a Aktie
WKN DE: A1W8UB / ISIN: US6292093050
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NMI A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NMI A lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,12 Prozent auf 154,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,12 USD, gegenüber 4,92 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 630,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 706,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NMI Holdings Inc (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: NMI A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: NMI A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: NMI A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: NMI A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: NMI A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NMI Holdings Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|NMI Holdings Inc (A)
|32,60
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.