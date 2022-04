Erste Schätzungen: NNIT A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NNIT A-S wird voraussichtlich am 06.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,485 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,25 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 725,5 Millionen DKK gegenüber 731,0 Millionen DKK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,75 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,31 DKK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,300 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,88 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at