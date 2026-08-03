Erste Schätzungen: NOBA Bank Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NOBA Bank Group Registered wird voraussichtlich am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,10 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,75 Prozent erhöht. Damals waren 1,67 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,08 Milliarden SEK gegenüber 3,76 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 18,05 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,51 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 6,82 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,49 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,48 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at