Erste Schätzungen: NOBA Bank Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NOBA Bank Group Registered wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,79 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 57,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NOBA Bank Group Registered 1,14 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 24,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,99 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,94 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,24 SEK im Vergleich zu 4,00 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 11,34 Milliarden SEK, gegenüber 15,02 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at