Nobia Aktie

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WKN: 662739 / ISIN: SE0000949331

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nobia präsentiert Quartalsergebnisse

Nobia wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,030 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 SEK je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,40 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 43,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,47 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,150 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,430 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 5,65 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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