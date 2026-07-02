Nobia AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A42CFS / ISIN: SE0028900134

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nobia Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nobia Registered lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,56 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 41,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nobia Registered einen Umsatz von 2,70 Milliarden SEK eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,080 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -34,340 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,73 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 5,62 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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