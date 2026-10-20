Nobia AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A42CFS / ISIN: SE0028900134

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nobia Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nobia Registered wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,237 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -20,260 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nobia Registered nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 1,28 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 44,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,31 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,007 SEK im Vergleich zu -34,340 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,66 Milliarden SEK, gegenüber 5,62 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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