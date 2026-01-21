Erste Schätzungen: Nobia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nobia öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,020 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 98,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,270 SEK erwirtschaftet wurden.

Nobia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 25,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,51 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,035 SEK, gegenüber -2,460 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 9,35 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,54 Milliarden SEK generiert worden waren.

