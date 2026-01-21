Nobia Aktie

Nobia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662739 / ISIN: SE0000949331

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nobia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nobia öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,020 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 98,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,270 SEK erwirtschaftet wurden.

Nobia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 25,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,51 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,035 SEK, gegenüber -2,460 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 9,35 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,54 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Nobia 3,75 8,82% Nobia

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

