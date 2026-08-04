Nodebis Applications AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EVAR / ISIN: SE0020846392

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04.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nodebis Applications Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nodebis Applications Registered präsentiert in der voraussichtlich am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,220 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Nodebis Applications Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 27,4 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nodebis Applications Registered 26,6 Millionen SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,900 SEK, gegenüber 0,480 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 107,9 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 103,8 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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