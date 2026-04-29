Noile-Immune Biotech Aktie
WKN DE: A3D76V / ISIN: JP3759560000
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Noile-Immune Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Noile-Immune Biotech wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -5,050 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,01 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -5,550 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,0 Millionen JPY gegenüber 2,1 Millionen JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -18,330 JPY, wohingegen im Vorjahr noch -18,330 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 300,0 Millionen JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,0 Millionen JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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