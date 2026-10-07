Nokia Aktie
WKN: 892885 / ISIN: US6549022043
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nokia gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nokia veröffentlicht voraussichtlich am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,75 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,65 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,391 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 23,66 Milliarden USD, gegenüber 22,45 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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