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Ausblick auf Zahlenwerk 07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nokia zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

Nokia wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,063 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 530,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 EUR je Aktie erzielt worden waren.

20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,05 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,83 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,344 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,120 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,76 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 19,89 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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