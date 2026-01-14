Nokia Aktie
Erste Schätzungen: Nokia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nokia lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,172 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,11 Milliarden USD – ein Plus von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nokia 6,38 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,305 USD je Aktie, gegenüber 0,250 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 23,10 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 20,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
