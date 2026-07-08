Erste Schätzungen: Nokia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nokia gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,063 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nokia 0,020 USD je Aktie eingenommen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent auf 5,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,388 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 24,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 22,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at