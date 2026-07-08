Nokia Aktie
WKN: 892885 / ISIN: US6549022043
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nokia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nokia gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,063 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nokia 0,020 USD je Aktie eingenommen.
18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent auf 5,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,388 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 24,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 22,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Nokia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Nokia verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|10,40
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.