Nokia Aktie
WKN: 892885 / ISIN: US6549022043
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nokia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nokia -0,010 USD je Aktie verloren.
18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,62 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nokia für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,29 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,366 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 22,45 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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