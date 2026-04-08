Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|Bilanzausblick
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse
Nokia wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
19 Analysten schätzen, dass Nokia für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,039 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,55 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,39 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 29 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,316 EUR je Aktie, gegenüber 0,120 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 20,49 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 19,89 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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