Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bei Nokia stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Nokia präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,148 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nokia noch 0,150 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Nokia 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,12 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nokia 5,98 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,262 EUR, gegenüber 0,230 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 19,87 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 19,22 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at